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Соловьев: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Херсоне

Российские войска ударили по украинским объектам временно оккупированного ВСУ Херсона. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в своем официальном Telegram-канале .

По его словам, удар, скорее всего, наносился при помощи корректируемой авиационной бомбы. Он пришелся по зданию оккупационной администрации города.

Соловьев продемонстрировал кадры точного попадания КАБа по объекту. На них запечатлен взрыв и появившийся впоследствии черный дым.

Также опубликовано фото здания после удара. Объект был сильно поврежден: разрушена часть крыши, фасада, а также выбиты окна.

Ранее губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли Херсонскую область. В результате была обесточена подстанция, более 120 тыс. человек остались без света и воды.