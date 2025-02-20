«Солдат-призрак». Боец СВО 9 месяцев воевал за спасибо из-за ошибки в документе

Военный из города Тавда Свердловской области Иван Е. участвовал в спецоперации и 9 месяцев не получал зарплату. Это произошло из-за того, что официально бойца перевели в другую часть, однако фактически оставили на прежнем месте службы, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале .

По словам парламентария, к нему обратилась близкая подруга военнослужащего Ивана, заявившая, что мужчине 9 месяцев не платили зарплату за участие в СВО. Когда боец попытался разобраться в причинах невыплат и обратился в военную часть, то там ему заявили, что он официально числится пропавшим без вести.

«При этом он активно участвовал в военной спецоперации и появлялся на глаза командиру», — сказал Иванов.

По словам законодателя, из-за бюрократической ошибки армеец воевал в составе части, где по документам уже не числился, причем в то же время он отсутствовал в части, которая официально должна была платить ему довольствие.

«Солдат-призрак. Ни там, ни тут. Потерялся в водовороте войны», — написал Иванов.

Депутат отметил, что, «несмотря на всю очевидность и абсурдность ошибки», ее смогли исправить только через 9 месяцев и после его личного обращения в военную прокуратуру Центрального военного округа. Иванов отдельно поблагодарил надзорное ведомство за работу.

Позже депутату снова написала подруга военного. Она рассказала, что с Ивана сняли статус «пропавшего без вести» и сделали ему перерасчет по зарплате. По словам женщины, участник СВО получил положенные выплаты.

«Этот случай не уникален. Параллельно разбираемся с проблемой еще одного такого солдата-призрака, дай Бог ему здоровья», — добавил парламентарий.

Накануне Максим Иванов рассказывал о похожем случае из Екатеринбурга, где отец погибшего участника СВО не мог получить выплаты за гибель сына и установить ему памятник из-за опечатки в документах. По словам депутата, из-за этого жизнь родителя погибшего фронтовика превратилась «в бюрократический ад».