Снайперы открыли стрельбу по участникам «антимайдана» в Доме Профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года с территории военного объекта. Об этом РИА Новости рассказал очевидец событий Игорь Немодруг в преддверии 11-й годовщины трагедии.

Сторонники государственного переворота, а также националисты Украины в мае 2014 года осуществили поджег Дома профсоюзов в Одессе. Там прятались сторонники «антимайдана». В тот день были убиты 48 человек, около 250 получили ранения.

Во время происшествия, по словам Немодруга, снайперы стреляли из военного строения. В Одессе от Дома профсоюзов через улицу Свердлова есть большая высотка. За ней находятся строения, которые принадлежат местному военному округу. Оттуда и была открыта стрельба.

Немодруг видел, как пули влетали в окна Дома профсоюзов.

В Одессе после госпереворота в Киеве в 2014 году сторонники «антимайдана» решили протестовать. Они установили палаточный лагерь на Куликовом поле.

Днем 2 мая рядом с Греческой площадью на активистов «антимайдана» напали украинские футбольные «ультрас» из Одессы и Харькова, а также сторонники евромайдана. В результате палаточный городок был уничтожен. Активисты антимайдана решили спрятаться в Доме профсоюзов, но здание подожгли.