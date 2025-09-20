Смертельный налет: ВСУ убили 4 жителей Самарской области беспилотниками

сегодня в 14:16

Во время ночной атаки БПЛА ВСУ, погибли четыре человека в Самарской области. Это невосполнимая потеря, написал на своей странице в соцсети « Вконтакте » губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он принес соболезнования родным и близким погибших.

Правительство Самарской области находится на связи с семьями. Им планируют оказать нужную помощь. Среди нее и материальная.

Один человек пострадал во время ударов БПЛА ВСУ. Ему оказывают помощь врачи.

