Смертельный налет: ВСУ убили 4 жителей Самарской области беспилотниками

4 жителя Самарской области погибли при ударах БПЛА ВСУ
Во время ночной атаки БПЛА ВСУ, погибли четыре человека в Самарской области. Это невосполнимая потеря, написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Он принес соболезнования родным и близким погибших.
Правительство Самарской области находится на связи с семьями. Им планируют оказать нужную помощь. Среди нее и материальная.
Один человек пострадал во время ударов БПЛА ВСУ. Ему оказывают помощь врачи.
