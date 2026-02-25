Наемники ВСУ из Мексики, Колумбии и Бразилии возвращаются в Латинскую Америку после убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Наркобароны предлагают более высокие вознаграждения за конфликты с мексиканскими властями, сообщает Mash .

Военнослужащим, даже не имеющим боевого опыта, предлагают до 15 тыс. долларов. В то же время на Украине минимальная зарплата составляет всего 3 тыс. долларов.

На сегодняшний день в рядах мексиканских наркокартелей состоит не менее 30 тыс. военных. За их вербовку отвечает подразделение Miquiztli Force, которое набирало иностранцев в штурмовые бригады ВСУ и перевозило боевиков по миру.

Еще одной причиной массового отъезда иностранцев стала усталость от российско-украинского конфликта. Бойцы ВСУ из Колумбии обращались к президенту с просьбой вернуть их домой из-за тяжелых условий службы.

Южноамериканские наемники возвращаются на родину самостоятельно. Они сначала добираются до Румынии и Польши, а затем прямым рейсом отправляются в Мексику. Туда направляются и бойцы, которые проходили службу в Африке.

