Служба безопасности Путина применяет перспективное оружие для борьбы с БПЛА

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), защищавшие президента РФ Владимира Путина, носили с собой во время Дня ВМФ в Санкт-Петербурге запускаемое из рук оружие против беспилотников. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Military Watch Magazine.

27 июля в День ВМФ РФ Путин приезжал в Санкт-Петербург. Он вышел к гражданам России в центре мегаполиса.

Сотрудники ФСО носили с собой ранее неизвестное оружие. Авторы материала считают, что это было средство борьбы с беспилотниками. Скорее всего, оно наводится оператором, после чего применяет тепловизионную и оптическую головку самонаведения. Затем уничтожает БПЛА самостоятельно.

Офицеры ФСО могли начать использовать новое вооружение после посещения Путиным Курской области в мае 2025 года. Средство поражения БПЛА, скорее всего, создала госкорпорация «Ростех». Однако подобные изделия есть и в Китае.