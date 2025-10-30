Следж-хоккейная «Гвардия» из Балашихи представит Подмосковье на чемпионате России по следж-хоккею

Сборная следж-хоккейная команда «Гвардия», тренирующаяся в городском округе Балашиха, в составе которой выступают ветераны СВО, продолжит борьбу за медали чемпионата России в третьем круге Лиги героев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Этап пройдет в Самаре с 30 октября по 8 ноября и будет приурочен к форуму «Россия — спортивная держава». На лед выйдут 8 команд.

В сентябре этого года ветераны «Гвардии» обыграли сборную команду Самарской области со счетом 3:0. На пути к титулу «Гвардия» одержала победу над сборными Санкт-Петербурга, Москвы и Владивостока. Турнир проходил во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, объединившей соревнования по 14 видам спорта.

По итогам третьего круга первая четверка команд выйдет в финал, а также будет бороться за специальный трофей — Кубок «Герои нашего времени».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.