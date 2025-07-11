Сладости и деньги: ВСУ маскировали мины в Курской области под бытовые предметы

МЧС: солдаты ВСУ минировали в Курской области сладости и деньги

Специалисты МЧС России продолжают масштабную операцию по разминированию территорий Курской области, где с 10 августа 2024 года было обнаружено и уничтожено более 10 тыс. взрывоопасных предметов. Особую опасность представляют мины, замаскированные под обычные бытовые вещи, сообщает ТАСС .

По данным пресс-службы МЧС, саперам приходится сталкиваться с минами, скрытыми в детских игрушках, книгах, упаковках со сладостями, денежных купюрах и предметах домашнего обихода.

Кроме того, часто саперы натыкаются на неразорвавшиеся FPV-дроны, ударные БПЛА, боевые части ракет и суббоеприпасы, а еще на противотанковые и кустарные мины, напечатанные на 3D-принтере.

Найденные боеприпасы произведены в том числе в США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других странах.

Всего специалисты обследовали свыше 200 га территории региона. Для разминирования применяются робототехнические комплексы и беспилотники.