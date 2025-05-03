На Курском направлении наблюдаются неожиданные признаки спокойствия — аисты, написал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Есть несколько признаков спокойствия. На Курщине появились аисты, даже недалеко от, пока, громкой границы», — написал Сладков.

В своем телеграм-канале журналист «старой школы» приводит еще одно профессиональное наблюдение — появление в прифронтовой полосе репортеров из Японии. Они всегда приходят к шапочному разбору». Пока, по словам Сладкова, японских коллег в зоне не замечено.

Этот своеобразный «барометр» фронтовой обстановки основан на многолетнем опыте военных корреспондентов. Японские СМИ традиционно проявляют повышенный интерес к завершающим фазам конфликтов, что делает их появление своеобразным маркером возможного затишья.

Однако, как подчеркивает Сладков, такие признаки носят скорее символический характер.