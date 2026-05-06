СКР оценит удары дронов по Чебоксарам и Джанкою

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку атакам беспилотников на Чебоксары и Джанкой, где погибли пять человек. Удары произошли в ночь на 6 мая, сообщает «Сайт MK.Ru» .

СКР сообщил о проверке действий всех причастных к атакам беспилотников вооруженных формирований Украины на Чебоксары и Чебоксарский округ. В Джанкое в результате удара погибли пять человек. По данным издания, атака произошла за полчаса до объявленного Владимиром Зеленским моратория на удары.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу.

«Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку», — написал Николаев.

Военный эксперт Алексей Родионов рассказал, что дроны могли быть запущены из приграничных областей Украины — Сумской или Черниговской. Он не исключил и другой сценарий — пуски с территории сопредельных государств, чтобы ввести в заблуждение систему противовоздушной обороны, либо комбинированную атаку с низколетящими аппаратами.

Эксперт пояснил, что эшелонированная ПВО сначала прикрывает границу, затем важные объекты, поэтому полностью закрыть территорию комплексами «Панцирь» или «Тор» невозможно. Он предложил создавать мобильные огневые группы с переносными зенитными комплексами и применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов связи дронов.

По его словам, в преддверии 9 Мая расчеты ПВО переведут на усиленный режим, а в крупных городах могут ограничить работу GPS и ГЛОНАСС вблизи мест массовых мероприятий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.