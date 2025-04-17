«Скоро завершение СВО?»: в ВС РФ узнают, кто не уволится после спецоперации

Кашеварова: в ВС РФ стали узнавать, кто из военных не уволится после СВО

У российских военных стали спрашивать, кто из них планирует продолжать военную службу после завершения СВО, утверждает журналистка и общественница Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале . По ее словам, в конце прошлой недели начальникам штабов сказали узнать это у их подчиненных.

Тем, кто хочет остаться в армии после окончания спецоперации на Украине, предлагают зарплату 100-200 тысяч рублей и более, компенсацию расходов на аренду жилья, ежегодный 60-дневный оплачиваемый отпуск и места в санаториях. Бойцы, которые не хотят оставаться в войсках после СВО, пишут рапорты об отказе, заявила журналистка.

«Значит ли это, что скоро завершение СВО, можно только предполагать», — написала Кашеварова.

Общественница предположила, что таким образом Минобороны может подсчитывать, сколько людей продолжат службу в Вооруженных силах после завершения боевых действий.