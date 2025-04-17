«Скоро завершение СВО?»: в ВС РФ узнают, кто не уволится после спецоперации
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
У российских военных стали спрашивать, кто из них планирует продолжать военную службу после завершения СВО, утверждает журналистка и общественница Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. По ее словам, в конце прошлой недели начальникам штабов сказали узнать это у их подчиненных.
Тем, кто хочет остаться в армии после окончания спецоперации на Украине, предлагают зарплату 100-200 тысяч рублей и более, компенсацию расходов на аренду жилья, ежегодный 60-дневный оплачиваемый отпуск и места в санаториях. Бойцы, которые не хотят оставаться в войсках после СВО, пишут рапорты об отказе, заявила журналистка.
«Значит ли это, что скоро завершение СВО, можно только предполагать», — написала Кашеварова.
Общественница предположила, что таким образом Минобороны может подсчитывать, сколько людей продолжат службу в Вооруженных силах после завершения боевых действий.