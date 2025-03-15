«Скоро конец»: найден предсмертный дневник женщины из оккупированной ВСУ Мартыновки
Фото - © РИА Новости, Александр Харченко
Жительница освобожденного села Мартыновка Курской области вела предсмертный дневник и рассказывала, как живет в оккупации. Женщина подробно писала о трудностях, с которыми сталкивается, передавала приветы родственникам и просила похоронить ее в определенном месте, если близкие найдут «хоть косточку», пишет ТАСС.
Дневник женщины нашли бойцы батальона Питерского спецназа «Ахмат» после того, как 11 марта освободили населенный пункт от присутствия украинских военных. Имя женщины, а также ее дальнейшая судьба пока неизвестны.
«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. <…> Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. <…> Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет», — говорится в письме.
13 ноября 2024 года женщина оставила в посмертном дневнике поздравление для своей внучки Елены, пожелав ей всего наилучшего, здоровья и счастья. В этом же послании жительница Курской области вспомнила слова американского президента Дональда Трампа, который на тот момент еще не вступил официально в должность, но уже обещал завершить украинский конфликт за «24 часа».
В дневниковых записях женщина мечтает о скорой смерти, чтобы перестать мучиться. Родственников она просит «похоронить возле Светы», если те найдут от ее тела «хотя бы косточку». Также она просит поставить крест и прикрепить к нему ее фотографию.
По имеющимся данным, в населенном пункте Мартыновка военнослужащие специального подразделения «Ахмат» из Санкт-Петербурга, действующего в составе Министерства обороны России, начали операцию по вывозу погибших гражданских лиц. На текущий момент обнаружены тела двух престарелых женщин, ставших жертвами происходящих событий.