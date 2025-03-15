«Скоро конец»: найден предсмертный дневник женщины из оккупированной ВСУ Мартыновки

Жительница освобожденного села Мартыновка Курской области вела предсмертный дневник и рассказывала, как живет в оккупации. Женщина подробно писала о трудностях, с которыми сталкивается, передавала приветы родственникам и просила похоронить ее в определенном месте, если близкие найдут «хоть косточку», пишет ТАСС .

Дневник женщины нашли бойцы батальона Питерского спецназа «Ахмат» после того, как 11 марта освободили населенный пункт от присутствия украинских военных. Имя женщины, а также ее дальнейшая судьба пока неизвестны.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. <…> Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. <…> Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет», — говорится в письме.

13 ноября 2024 года женщина оставила в посмертном дневнике поздравление для своей внучки Елены, пожелав ей всего наилучшего, здоровья и счастья. В этом же послании жительница Курской области вспомнила слова американского президента Дональда Трампа, который на тот момент еще не вступил официально в должность, но уже обещал завершить украинский конфликт за «24 часа».

В дневниковых записях женщина мечтает о скорой смерти, чтобы перестать мучиться. Родственников она просит «похоронить возле Светы», если те найдут от ее тела «хотя бы косточку». Также она просит поставить крест и прикрепить к нему ее фотографию.

По имеющимся данным, в населенном пункте Мартыновка военнослужащие специального подразделения «Ахмат» из Санкт-Петербурга, действующего в составе Министерства обороны России, начали операцию по вывозу погибших гражданских лиц. На текущий момент обнаружены тела двух престарелых женщин, ставших жертвами происходящих событий.