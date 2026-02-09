сегодня в 08:20

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина рассказала, что в районе электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак украинцев, сообщает РИА Новости .

Она подчеркнула, что атаки ВСУ в районе станции и в окрестностях города не прекращались.

«Исключение составляли периоды объявленной „тишины“, которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — сказала Яшина.

Ранее Россия отвергла предложение о передаче ЗАЭС под 100% контроль США. Из-за статуса станции между странами появились разногласия.

