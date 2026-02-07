На переговорах по Украине решается судьба принадлежности Запорожской АЭС

РФ отвергла предложение о передаче Запорожской атомной электростанции под 100%-й контроль США. Из-за статуса ЗАЭС между странами появились разногласия, рассказал Reuters источник, сообщает РИА Новости .

Соединенные Штаты предложили России получить полный контроль над Запорожской атомной электростанцией. Вашингтон хотел самостоятельно распределять энергию между РФ и Украиной.

По данным агентства, Россия настаивает на том, чтобы контроль над ЗАЭС был за ней. Страна готова предложить Украине дешевое электричество. Однако в Киеве подобные условия считают неприемлемыми.

В Абу-Даби в ОАЭ 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. В нем участвовали делегации этой страны, России и США. Первый раунд был 23-24 января.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сказал, что у Соединенных Штатов подготовлен «крупнейший» пакет санкций против РФ. Их могут ввести, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут идти плохо.

