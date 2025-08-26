Системы ПВО сбили 37 украинских дронов над восемью регионами России

сегодня в 02:28

Как сообщается в официальном канале Минобороны РФ, с 20:00 по московскому времени и до полуночи дежурными средствами ПВО было уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны России провели одну из самых масштабных операций по отражению воздушной атаки с начала специальной военной операции.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Брянской областью (9 единиц) и Ростовской областью (8 единиц), которые регулярно подвергаются атакам.

Ещё 6 БПЛА сбито над Белгородской областью, по 4 — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, 3 над Орловской областью, 2 над Тульской и 1 над Калужской областью.