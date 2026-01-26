Александр Родькин из Голышманово вырос в детском доме, всю жизнь искал семью и заботу, но дважды за год женился только когда ушел на СВО. После того как он пропал без вести, между его родственниками и второй официальной супругой разгорелся конфликт, который перерос в судебные тяжбы, сообщает 72.ru .

Сестра пропавшего солдата уверена, что его женитьба была фиктивной и произошла в спешке, в то время как супруга настаивает на искренности чувств и отсутствии материальной заинтересованности. Пока 44-летний мужчина числится пропавшим без вести, стороны обмениваются обвинениями в алчности, безразличии и обмане.

Сестра Родькина рассказывает, что их мать была лишена родительских прав, и дети были распределены по разным учреждениям. Александр и его брат Сергей попали в специализированную школу в Казанке, а другая сестра — в другой детдом. Связь между детьми наладила бабушка, которая помогала им общаться и собираться вместе, когда они повзрослели. Из-за нехватки любви мужчина всегда стремился создать свою семью.

По словам сестры, Александр так и не обзавелся собственной семьей до начала СВО, хотя и жил с разными женщинами. Официально он не был женат до этого времени.

Позже выяснилось, что первый официальный брак Александр заключил во время службы с женщиной, с которой познакомился через интернет. Однако этот брак оказался недолгим, и развод прошел без осложнений.

Второй брак, ставший причиной нынешних разногласий, был зарегистрирован всего за два дня. Алла, ставшая женой Александра, была знакома с его семьей через старшую сестру. Они долгое время переписывались, а когда мужчина приехал в отпуск, он на два дня поехал к ней, и в это время был оформлен брак.

При этом Александр, по словам сестры, не доверял своей новой жене: вскоре после заключения брака он приехал к ней и оформил на нее генеральную доверенность, а затем вернулся в зону СВО.

10 мая 2025 года Александр Родькин исчез. О случившемся сестре сообщили сослуживцы. Спустя 10 дней она обратилась в военкомат, но там, по ее словам, отказались с ней разговаривать, ссылаясь на наличие законной жены. Теперь семья находится в конфликте с невесткой из-за сложившейся ситуации и связанных с ней выплат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.