сегодня в 20:59

Российские военнослужащие завершили операцию по зачистке бойцов ВСУ в освобожденной от их присутствия Анновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС .

По словам Пушилина, российские военные прикладывают максимум усилий, чтобы победить противника. К настоящему времени наши ребята практически выбили представителей киевского режима из центра Курахова.

Продвижение ВС РФ у Дзержинска в ДНР сопровождаются тяжелыми боями. Основная линия соприкосновения сейчас находится вблизи города. Российские военные мужественно выполняют поставленную перед ними задачу.

Ранее подразделения группировки войск «Юг» взяли под свой контроль населенный пункт Островское в ДНР. Этот факт улучшил положение российских военных в зоне соприкосновения с противником.