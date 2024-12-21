сегодня в 13:01

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Островское в ДНР

Российские военнослужащие в результате решительных действий нанесли поражение формированиям 2-х механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и 2-х бригад теробороны вблизи н. п. Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли около 285 человек живой силы, 2 боевые бронемашины, 2 автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, американскую 105-мм гаубицу М119 и 5 полевых складов с боеприпасами.

Накануне бойцы российской группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны украинской армии и освободили населенный пункт Новопустыновка в ДНР.