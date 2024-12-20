ВС РФ в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны украинской армии и освободили населенный пункт Новопустыновка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Контроль над населенный пунктом установили бойцы российской группировки войск «Центр». Они также поразили механизированные и штурмовые бригады, бригады морской пехоты, теробороны и нацгвардии противника.

Кроме того, бойцы отразили 67 контратак ВСУ за неделю на данном направлении. Всего за это время противник потерял свыше 2 945 военнослужащих, 2 танка, 15 боевых бронемашин, 23 авто и 43 орудия артиллерии.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Россия серьезно продвинулась в Курахове в ДНР. Почти весь город находится под контролем ВС РФ или в «серой» зоне.