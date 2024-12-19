сегодня в 20:09

Украинские СМИ сообщили, что Россия серьезно продвинулась в Курахове в ДНР

Согласно данным карты DeepState, Россия взяла под собственный контроль большую часть Курахова в Донецкой Народной Республике, об этом сообщает «Политика Страны» .

Почти весь город Курахово находится под контролем России или в серой зоне. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся только на дальних точках населенного пункта с западной стороны.

Украинские СМИ сообщили, что для ВСУ такое продвижение России в Курахове является критичным.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль населенный пункт Зеленовка, который находится в территориальной близости с Кураховом.