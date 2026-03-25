Силы ПВО уничтожили 28 беспилотников, летевших на Москву
Беспилотники продолжают атаковать Москву. Их сбивают средства противовоздушной обороны, сообщает мэр Сергей Собянин.
По его словам, на данный момент уничтожены очередные три дрона, летевшие на столицу.
«Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал Собянин в мессенджере MAX.
Как уточняет ТАСС, всего с начала суток на подлете к столице сбито 28 беспилотников.
