Силы ПВО сбили над морем воздушную цель, летевшую на Севастополь

Средства противовоздушной обороны сбили в Севастополе одну воздушную цель над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», — сообщил он.

Ранее в Севастополе произошел на Корчагина, 14. От взрывной волны также пострадал дом № 20. В результате взрыва погибли два человека, еще восемь пострадали.

Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.