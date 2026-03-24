Силы ПВО сбили над морем воздушную цель, летевшую на Севастополь
Средства противовоздушной обороны сбили в Севастополе одну воздушную цель над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», — сообщил он.
Ранее в Севастополе произошел на Корчагина, 14. От взрывной волны также пострадал дом № 20. В результате взрыва погибли два человека, еще восемь пострадали.
Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи.
