Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбила беспилотник, летевший на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступала.

Прошлая атака беспилотников ВСУ на российскую столицу была зафиксирована в ночь на 22 марта. Средства ПВО ликвидировали угрозу.

