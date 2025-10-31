Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над российскими регионами
Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны сбили 38 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Большая часть была сбита над Белгородской областью.
Дроны были уничтожены в период с 20.00 до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.
Отмечается, что 34 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и по 2 дрона — над территориями Воронежской области и Крымом.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.