Силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников над российскими регионами

Большая часть была сбита над Белгородской областью.

Дроны были уничтожены в период с 20.00 до 23.00 мск. Все они были самолетного типа.

Отмечается, что 34 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и по 2 дрона — над территориями Воронежской области и Крымом.

