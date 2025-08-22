Силовикам упростили получение статуса ветерана боевых действий
Правительство РФ утвердило новый порядок присвоения статуса ветерана боевых действий для сотрудников силовых структур, участвовавших в обороне приграничных территорий во время специальной операции, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, прокуроры, следователи СК и другие приравненные категории смогут получать удостоверения ветерана автоматически — без подачи личных заявлений.
Новые правила распространяются в том числе на уволенных в запас.
Решение также касается сотрудников противопожарной службы и учреждений уголовно-исполнительной системы, участвовавших в обороне приграничных территорий.