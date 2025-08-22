Силовикам упростили получение статуса ветерана боевых действий

сегодня в 03:25

Правительство РФ утвердило новый порядок присвоения статуса ветерана боевых действий для сотрудников силовых структур, участвовавших в обороне приграничных территорий во время специальной операции, сообщает ТАСС .

Согласно постановлению, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, прокуроры, следователи СК и другие приравненные категории смогут получать удостоверения ветерана автоматически — без подачи личных заявлений.

Новые правила распространяются в том числе на уволенных в запас.

Решение также касается сотрудников противопожарной службы и учреждений уголовно-исполнительной системы, участвовавших в обороне приграничных территорий.