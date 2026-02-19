Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американские РСЗО HIMARS для обстрела Белгородской и Брянской областей из жилого сектора в центре Харькова. Данная тактика применялась с целью использования гражданского населения в качестве «щита» от ответных действий, сообщает SHOT .

Согласно полученным данным, установка скрытно перемещалась между жилыми домами в центре города под охраной примерно двух десятков военнослужащих ВСУ. За последний месяц с этой позиции было произведено не менее 120 пусков реактивных снарядов по энергообъектам и населенным пунктам на российской территории. Значительная часть из них была перехвачена системами противовоздушной обороны.

Российская разведка смогла отследить перемещение данной натовской системы. Когда угроза для мирных жителей была минимизирована, по целям нанесли высокоточные удары оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

В результате ликвидированы расчет установки, включая командира, наводчика и водителя, а также сопровождающая его группа охраны из числа мобилизованных.

