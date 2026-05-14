Шойгу заявил, что мир на Украине возможен после устранения причин конфликта

Секретарь совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что устойчивый мир на Украине возможен только после устранения всех первопричин конфликта, сообщает «Царьград» .

Он назвал устранение первопричин конфликта главным условием для достижения мира на Украине. По его словам, без этого невозможно обеспечить стабильное и долговременное урегулирование ситуации.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что только комплексное решение накопившихся противоречий позволит добиться устойчивого результата.

Шойгу отметил, что устранение причин конфликта должно стать основой для дальнейших шагов по стабилизации обстановки и формированию прочного мира.

