Школьницы Богородского округа сшили подушки для бойцов СВО

Шестиклассницы из центра образования № 4 под руководством учителя технологии Асии Башмаковой приняли участие в благотворительной акции «Шьем подушки для бойцов». Девочки решили оказать посильную помощь в пошиве и набивании синтепоном подушек для военнослужащих СВО, проходящих лечение и реабилитацию в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьники своими руками сшили партию подушек — 9 штук уже готовы.

Эти, на первый взгляд, скромные подушки — символ заботы и поддержки для тех, кто защищает нашу страну.

Учащиеся ЦО № 4 по мере сил и возможности стараются помочь фронту, мирному населению присоединенных территорий, жителям Курской области.

В начале марта этого года состоялся видеомост между учащимися ЦО № 4 и ребятами Луганской школы. Юные ногинчане записали видеообращение с вопросами, уточнив, какая именно требуется помощь, и позже получили ответ от своих сверстников. Учащиеся приобрели гуманитарную помощь для школьников из Луганска.

Учащиеся 4 класса приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату». В письмах ребята обратились с теплыми словами поддержки ко всем тем, кто сейчас участвует в спецоперации, пожелали успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой невредимыми.

Важно отметить, что все это делается по инициативе ребят, по зову сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.