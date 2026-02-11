Школьники Рузского округа передали гуманитарную помощь участникам спецоперации

Ученики, родители и педагоги второй Рузской школы собрали и передали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики второй Рузской школы вместе с родителями и учителями организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В рамках акции они принесли продукты длительного хранения, воду, термобелье, теплые носки и перчатки, соки, медикаменты и средства личной гигиены.

Собранные вещи были доставлены в молодежный центр Рузского муниципального округа. Советник директора школы Тереза Оганнисян подчеркнула, что каждая посылка — это проявление заботы и благодарности защитникам.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил важность единства и призвал жителей продолжать поддерживать участников спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.