Школьники напечатали 3D детали для БПЛА в Балашихе

Патриотический мастер-класс по изготовлению 3D деталей для беспилотных летательных аппаратов провели для учеников шестого класса школы № 26 в Балашихе. На мероприятии присутствовали депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, председатель правления Фонда защиты ветеранов ВОВ и трудового фронта «Защита» Сергей Чураков, исполнительный директор фонда «Защита» Ирина Митюрина, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Мероприятие стало первой встречей патриотического клуба, на базе которого будет проходить обучение школьников работе с 3D-принтерами для печати деталей БПЛА. Школьники в рамках мастер-класса встретились с бойцом специальной военной операции и смогли задать интересующие их вопросы.

«В данный момент закуплено три 3D-принтера, на которых мы будем печатать детали для беспилотников и отправлять их ребятам на фронт. Сегодня мы сделали пробный экземпляр — держатель для антенны», — поделилась Ирина Митюрина.

Планируется дальнейшее расширение клуба — увеличение количества принтеров и установка дополнительного высокотехнологичного оборудования для создания различных элементов военной техники. Изготовленные детали будут переданы в зону специальной военной операции в составе гуманитарной помощи.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.