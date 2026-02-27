Школьники из Ленинского округа передали бойцам теплые вещи

В Ленинском городском округе продолжается системная работа по сбору и доставке гуманитарной помощи военнослужащим, участвующих в специальной военной операции. Очередной выезд к бойцам организовал Единый центр помощи участникам СВО и членам их семей совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Ленинского округа и «Молодежкой Народного фронта». Визит состоялся в дивизию, где, в том числе, проходят лечение и восстановление защитники. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Сегодня мы передали бойцам не просто вещи — мы передали им тепло наших сердец. Каждый снуд, каждая собранная коробка — это знак поддержки от тех, кто ждет их дома. Важно, что к нашей работе подключаются школы, молодежь, родители. Дети понимают: бойцам нужна не только „техника“, но и наша человеческая забота», — приводятся в сообщении слова руководителя Единого центра помощи участникам СВО и членам их семей Ленинского округа «Стратегия» Елены Перепелицы.

Сообщается, что главной целью визита стала передача теплых вещей и подарков, подготовленных образовательными учреждениями округа. Особую ценность составили снуды, которые связали своими руками специально для защитников ученики школ. Свой вклад в формирование адресных посылок также внесли коллективы Видновских школ № 2, 5, 11 и образовательный центр «Успех»: ребята собрали сладости и письма с теплыми пожеланиями и фрукты.

В пресс-службе напомнили, что накануне Дня защитника Отечества из Ленинского округа в зону боевых действий был отправлен очередной крупный гуманитарный груз. Все собранные средства — генераторы, средства связи, инструменты, медикаменты, теплая одежда и маскировочные сети — были доставлены непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.