Школьники из Химок подготовили письма и видео для участников СВО

Ученики Луневской школы в Химках 20 октября присоединились к акции «Письмо солдату». Они передали письма, рисунки и общее видеопоздравление волонтерам для отправки участникам СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В письмах школьники рассказали бойцам о школьных буднях, любимых уроках и смешных случаях. К посланиям приложили рисунки, а в общем видео пожелали военнослужащим сил и скорейшего возвращения домой. Все материалы передали волонтерам движения «Маскировочные сети Лунево» для отправки в зону СВО.

По словам организаторов, простота и искренность детских посланий особенно ценны для военнослужащих. Письма и видеоприветствие помогают бойцам почувствовать, что о них помнят и ждут.

Движение «Маскировочные сети Лунево» создали жители городского округа Химки для помощи участникам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети и костюмы «леших» из полимерных лент или ткани со специальной пропиткой, а также собирают адресную помощь.

Передача детских писем и видео стала частью этой поддержки. Акция в Луневской школе продолжила традицию помощи защитникам Отечества, которая объединяет учеников, педагогов и местных волонтеров.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.