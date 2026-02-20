Школьники Богородского округа посетили бойцов СВО в Сергиевом Посаде

Делегация Центра образования «Богородский» 17 февраля посетила реабилитационный центр для участников СВО в Сергиевом Посаде. Старшеклассники передали гуманитарную помощь и пообщались с военнослужащими в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав делегации вошли учащиеся 9–11 классов, педагоги, родители, представители управления образования округа и Евгений Анатольевич Пудовкин — отец бойца спецподразделения ФСБ Дениса Пудовкина, погибшего при освобождении заложников в школе №1 в Беслане. Они посетили ГБСУСО МО «Семейный центр имени А.И. Мещерякова», где проходят реабилитацию участники СВО.

Школьники передали военнослужащим продукты, сладости и фрукты, а также пообщались с ними в неформальной обстановке. Ребята задали вопросы о службе и восстановлении, выслушали истории о мужестве и самоотверженности.

Сотрудники центра показали гостям специальное оборудование и тренажеры, которые используют для восстановления бойцов. В завершение встречи участники вместе приготовили плов и поблагодарили военнослужащих за службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.