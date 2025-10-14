Школьники Богородского округа передали бойцам СВО гуманитарный груз

Особенно ценный и душевный гуманитарный груз получили военнослужащие группировки войск «Север». Ценный, потому что согрет детскими сердцами и собран с любовью, сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Самыми активными участниками этого сбора стали обучающиеся начальных классов центра образования № 21 Богородского округа вместе с юными казачатами под руководством казака–наставника, заместителя атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи ХКО ПЕРОВСКОЕ Снежаны Власовой.

Бойцам были переданы спальные мешки, зимние маск-халаты, маскировочные сети, костюмы «Леший», носки, предметы первой необходимости, влажные полотенца, продукты питания, домашние заготовки, овощи, фрукты. Машина с гуманитарным грузом была буквально набита до отказа. А еще ребята передали нашим бойцам рисунки, письма с пожеланиями скорейшей победы и сладкие гостинцы.

Надо сказать, что учащиеся данного образовательного учреждения собирают гумпомощь на регулярной основе. Помимо этого, школой проводятся традиционные благотворительные мероприятия, акции (в том числе «Своих не бросаем») — для сбора финансовой помощи воинам СВО. Ребята в свободное время занимаются плетением маскировочных сетей, изготавливают открытки для раненых бойцов, находящихся на лечении в госпитале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.