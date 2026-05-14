Школьник из Химок снял фильм о волонтерах СВО

Шестнадцатилетний Глеб Самбуров из Химок создал документальную короткометражку «Живая нить» о работе добровольцев в Курской и Белгородской областях. Картина получила награду на профильной конференции в номинации «Кинематограф и аудиовизуальная культура», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работа над фильмом заняла около полутора месяцев. В центре сюжета — история Марии Скроб, руководителя группы помощи, которая после гибели родных под обстрелами продолжила волонтерскую деятельность. Также в ленте показана работа центра «Золотые руки ангела» в поселке Медвенка Курской области. Добровольцы шьют тактическую одежду и носилки, изготавливают окопные свечи и собирают гуманитарные грузы.

Отдельный блок посвящен химкинскому центру «Помощь СВОим» на Юбилейном проспекте. Жители города плетут маскировочные сети и формируют отправки на передовую и в приграничные районы. В фильме показаны и символы волонтерского братства — вязаные Чебурашки с буквой Z, которые бойцы ждут наряду с необходимыми вещами.

«Искренне восхищен инициативой нашего земляка. Снять документальный фильм — серьезный труд, требующий ответственности и гражданской позиции. Особенно ценно, что в центре внимания волонтеры — люди, которые ежедневно совершают важные подвиги», — прокомментировал лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Глеб Самбуров участвует в волонтерской работе: помогает загружать гуманитарную помощь, плетет маскировочные сети и обучает детей основам пилотирования БПЛА при храме. По словам его матери Ирины Заховаевой, главной наградой для автора стали эмоции зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.