Школа № 3 Апрелевки собрала 270 тыс руб для участников спецоперации

Ученики, родители и педагоги школы № 3 Апрелевки собрали на пятой благотворительной ярмарке 270 тыс. рублей для участников спецоперации. На эти средства приобрели рации, подарки бойцам и необходимые вещи для госпиталя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции прошла в школе № 3 Апрелевки в пятый раз. В этом году ученики, родители и педагоги собрали 270 тыс. рублей.

На эти деньги приобрели цифровые рации TYT, сладкие подарки для бойцов и все необходимое для госпиталя, где лечатся раненые. Помощь передали в территориальное управление Апрелевки для отправки в Курскую область.

1 ноября школа получила благодарственное письмо от госпиталя Хомутовского района Курской области. Вместе с ним передали памятные подарки: флаг с подписями и пожеланиями бойцов, сухие пайки и штурмовой гранатомет для школьного музея.

«Самое важное здесь — что дети видят результат своими глазами. Они помогали готовить ярмарку, участвовали в ней, а теперь понимают, куда именно ушла эта помощь и кому она была нужна. Такие вещи запоминаются гораздо сильнее любых слов», — подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова.

Участники ярмарки готовили угощения, работали за прилавками и приходили поддержать благотворительную акцию.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.