Шесть мирных жителей ранены на освобожденных территориях Харьковской области

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Харьковом

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Харьковом, шесть человек, включая двоих детей, госпитализированы, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В машине находились 4 ребёнка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницы Белгородской области. За их жизни борются медики, уточнил руководитель территорий.

Ранее в Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали женщина и 17-летняя девушка.