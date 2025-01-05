Шесть мирных жителей ранены на освобожденных территориях Харьковской области
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Харьковом
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями под Харьковом, шесть человек, включая двоих детей, госпитализированы, сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В машине находились 4 ребёнка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницы Белгородской области. За их жизни борются медики, уточнил руководитель территорий.
Ранее в Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали женщина и 17-летняя девушка.