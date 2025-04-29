Шапкин: Подмосковье предлагает военнослужащим по контракту одну из самых высоких в России выплат

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин рассказал о преимуществах контрактной службы, мерах поддержки для военнослужащих, а также о работе пункта отбора на службу по контракту в подмосковной Балашихе. Свыше 38 тыс. человек обратились в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту за 2 года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

По его словам, в Подмосковье для участников СВО и их семей действуют 75 различных мер поддержки, включая более 30 региональных.

«Новая мера поддержки — единовременная выплата в 500 тысяч рублей взамен участка. Она доступна участникам СВО, завершившим службу, жителям области, имеющим звания Героя РФ или ордена за заслуги в спецоперации, а также членам семей погибших бойцов. Что касается медицинского обслуживания, участники СВО могут воспользоваться прокатом технических средств реабилитации, психологической помощью и бесплатным уходом на дому при необходимости. В 12 больницах организовано около 900 койко-мест для лечения после ранений, а в 5 медицинских учреждениях предоставляется помощь в зубопротезировании», — рассказал Шапкин.

Он подчеркнул, что супругам и родителям бойцов доступны бесплатные социальные услуги на дому, реабилитация, психологическая и юридическая помощь, путевки в пансионаты и социальная газификация.

«Для детей же участников СВО предусмотрены: внеочередное зачисление в детсады, освобождение от оплаты, бесплатные продленки и кружки, выплата 10 тыс. руб. на школьную форму, горячее питание в школах и колледжах, а также бесплатные путевки в лагерь „Литвиново“, — отметил Шапкин.

Он отметил, что помимо широкого пакета мер поддержки, для контрактников в Подмосковье существуют и крупные денежные выплаты, а также соцпакет.

«Московская область предлагает военнослужащим по контракту одну из самых высоких в России выплат — до 2,3 миллиона рублей. Помимо этого, им гарантированы: ежемесячная зарплата, дополнительные суточные за участие в боевых операциях, повышенная пенсия после завершения службы. Соцпакет включает в себя кредитные каникулы и заморозку взысканий по долгам (кроме алиментов), сохранение рабочего места на время службы, академический отпуск для совмещения с обучением, бесплатную медпомощь, включая обследования и реабилитацию в военных госпиталях, участие в программе военной ипотеки для покупки жилья», — прокомментировал Владимир Шапкин.

Он добавил, что регулярно проводит встречи и общается со служащими по контракту, а также их семьями.

«Вот, например, недавно навестил семью участника СВО из Балашихи. Он сейчас в отпуске, так что удалось спокойно пообщаться и узнать, как идут дела у него самого и у детей. В прошлый раз мы встречались, когда у среднего сына была сломана рука, но сейчас все благополучно — восстановление прошло успешно. Поговорили о повседневных, житейских вопросах, пожелал им удачи и скорейшего решения любых трудностей. Будем и дальше сопровождать эту семью, как и все семьи, которые находятся под нашей опекой, помогая в бытовых, юридических и финансовых вопросах», — сказал парламентарий.

Он сообщил, что в центр отбора на службу по контракту в подмосковной Балашихе может обратиться любой желающий, причем, прийти с минимальным количеством документов и вещей.

«Кандидату на службу по контракту должно быть больше 18 лет, и он должен подойти по состоянию здоровья. Первое, что он должен сделать, пройти медицинское обследование. Для этого в пункте обеспечены все условия — есть необходимое оборудование и специалисты. Здесь же, в центре, кандидат может получить консультации юристов, банковских работников, судебных приставов, ему помогут оформить документы и получить услуги нотариуса, при необходимости отправить почту. Кандидатов на военную службу по контракту обеспечивают формой и обмундированием. После прохождения комиссии и получения приказа о зачислении в воинскую часть контрактники получают демисезонную и летнюю форму, обувь, белье, спальный мешок, плащ-палатку, ремни, фуражку и другое. Все это бойцы примеряют и подбирают под свои размеры», — заключил Шапкин.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.