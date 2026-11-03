Сети над дорогами: как защищают логистику в Херсонской области

«Данное антидроновое заграждение представлено в виде специального материала и жердей. Жердь высотой 6 метров. Расстояние между жердями 8 метров. Дорожное полотно мы перекрываем по всей ширине, то есть данное заграждение помогает как военной технике, так и гражданскому населению. Данное заграждение выдержит атаку как FPV-дрона противника, так и беспилотного аппарата самолетного типа», — рассказал один из бойцов.

Специальные сети, натянутые над дорогами, играют ключевую роль в обороне и безопасности передвижения как военного транспорта, так и гражданского населения, живущего в прифронтовой полосе.

В рядах 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» служат в том числе бойцы из Подмосковья. Узнать, как присоединиться к ним, можно на официальном сайте контрактмо.рф.

О центре

Заключить контракт можно в подмосковной Балашихе, где на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора бойцов на службу. Учреждение работает по принципу «единого окна»: в одном месте будущим военным предоставляют комфортабельное жилье, трехразовое сбалансированное питание, возможность пройти полное медицинское обследование и курсы боевой подготовки.

О поддержке бойцов и их семей

Труд военных в настоящее время очень ценится в России. Параллельно государство поддерживает семьи участников спецоперации. Дети бойцов могут поступить в лучшие вузы страны по специальной квоте — 10% от общего числа бюджетных мест каждого вуза, а дети раненых и погибших вправе поступить без вступительных испытаний.

Участники СВО и члены их семей могут воспользоваться льготной ипотекой, в том числе накопительно-ипотечной системой, по которой жилье оплачивается с использованием государственных средств. Кроме того, военнослужащим предоставляется широкий спектр федеральных и региональных льгот: статус ветерана боевых действий, путевки для детей в оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация коммунальных расходов.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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