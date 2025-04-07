Серпуховские гимназисты поддержали участников СВО на экологической акции

Ученики гимназии № 1 города Серпухова продемонстрировали свою поддержку участникам специальной военной операции, приняв активное участие в региональной экологической акции «V Единстве Za Победу». Школьники с 1 по 11 класс собрали внушительное количество макулатуры, проявив энтузиазм и ответственное отношение к экологической инициативе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Педагогический состав гимназии отметил активное участие не только детей, приносивших исписанные тетради, газеты и журналы, но и родителей, которые помогали собирать картон и ненужную бумагу.

Вырученные от переработки макулатуры средства будут направлены на помощь военнослужащим из Московской области, участвующим в СВО, и жителям новых территорий. Таким образом, серпуховские гимназисты внесли свой вклад не только в защиту окружающей среды, но и в поддержку соотечественников.

Акция «V Единстве Za Победу» объединяет жителей Подмосковья в стремлении поддержать военнослужащих. Это не только вклад в экологию, но и яркий пример солидарности и патриотизма.

Организаторами акции выступают платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье и организация «Движение Первых» в Московской области при поддержке региональных Министерства информации и молодежной политики, Министерства культуры и туризма и Общественной палаты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.