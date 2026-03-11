Сергей Захарченко рассказал о войне на Донбассе и гибели отца

Советник главы ДНР Сергей Захарченко вспомнил начало боев в Донбассе, гибель отца Александра Захарченко и службу в штурмовом отряде. Также он рассказал о связях Донецка с Петербургом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Сергея Захарченко, 26 мая 2014 года он своими глазами увидел начало боев за донецкий аэропорт. Во время обстрела рядом с домом взорвался кассетный снаряд, и осколки остановило вишневое дерево во дворе. Тогда ему было 16 лет.

Отец, первый глава ДНР Александр Захарченко, почти не бывал дома и не посвящал семью в детали работы. «Сынок, если тебя захотят убить, то тебе не поможет никакая охрана в мире», — говорил он за год до гибели.

31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар». Сергей Захарченко находился рядом и выжил случайно — за секунды до взрыва его удержала девушка.

После начала спецоперации он пытался добровольно вступить в подразделения, но получал отказ из-за фамилии. В 2024 году подписал годовой контракт с Минобороны России и служил в штурмовом отряде.

Также он отметил, что в Донецке «любят и уважают Петербург», а молодежь мечтает увидеть город вне военной реальности.

