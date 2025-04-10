Подмосковье активно поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, предоставляя жилищную, медицинскую, юридическую помощь и содействие в трудоустройстве. Ключевым инструментом для помощи стала региональная программа «Герои Подмосковья», продолжающая федеральный проект «Время героев», направленная на подготовку ветеранов СВО к управленческой деятельности, рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он уточнил, что в рамках программы «Герои Подмосковья» демобилизованные участники специальной военной операции из Балашихи могут пройти бесплатное обучение и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере.

«Системная работа в Балашихе ведется с 2022 года через координационный совет. В марте 2025 года создана местная ячейка ассоциации ветеранов СВО, руководителем которой выступил участник спецоперации, трижды кавалер ордена Мужества Виталий Белый. За каждой семьей закреплены кураторы. Центром „Семья“ обработано более 5700 заявок, собрано 730 тонн гуманитарной помощи», — рассказал Юров.

Глава округа отметил, что в рамках адаптации участников СВО администрация Балашихи и ассоциация ветеранов СВО заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов, их семей, их социальной и правовой защиты, включая проекты по адаптации, трудоустройству и памятные мероприятия.

«Мы обязаны помнить подвиг наших защитников и делать все возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку и заботу. Балашиха всегда стояла на стороне тех, кто защищает Отечество. Вместе с ассоциацией ветеранов СВО мы будем укреплять эту работу», — заключил Юров.

Для участников СВО и их семей действуют 75 социальных льгот, включая приоритетное зачисление в образовательные учреждения, бесплатное питание, кружки и секции, а также новая выплата в 500 000 рублей взамен земельного участка, добавил глава городского округа.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для участников СВО стартовала в Московской области. Этот проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, необходимые для построения успешной карьеры в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и наличие высшего образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.