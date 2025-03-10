Семью участника СВО под Волгоградом оставили без подарка на 8 Марта

На 8 Марта про семью 52-летнего участника СВО из села Оленье Волгоградской области никто не вспомнил. В администрации назвали это технической ошибкой, сообщает V1.ru .

Как поделилась жена бойца, супруг ушел в зону спецоперации добровольцем в июле 2023 года. Ранее мужчина трудился в дорожном хозяйстве, а на передовой начал оказывать медпомощь раненым.

«Мы один раз мимо администрации нашей проезжали, там ребята мобилизованные с сумками стояли. Муж сказал тогда, что тоже поедет за ними. Подписал контракт и ушел», — сказала супруга.

По ее словам, мужчина ранее не служил в армии, автомат в руках не держал. Но сейчас он командует медподразделением, помогает раненым, эвакуирует погибших.

Женщина также добавила, что накануне Международного женского дня вместе с дочкой была дома. Тогда местный депутат со школьниками поздравляли семьи участников СВО, но к ним никто не пришел.

"Дело даже не в подарке. Меня просто задело то, что не уделили внимание жене и дочке участника СВО», — поделилась жительница.

Глава Оленьевского сельского поселения Андрей Сучков пояснил, что произошла техническая ошибка при формировании списка поздравляемых семей. Он также добавил, что список у парламентария и ребят мог быть неполным, так как они могут не знать всех контрактников.