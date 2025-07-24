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Семья ветерана СВО из Балашихи вошла в пятерку лучших на региональном этапе «Зарницы»

Семья Андрея Оськина, члена Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе, приняла участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница — 2025». Команда достойно представила округ и заняла четвертое место среди участников из 16 городов Подмосковья, войдя в пятерку лучших, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Соревнования проходили на специально оборудованной площадке и включали в себя элементы огневой, физической и тактической подготовки. Участники выполняли задания по стрельбе из пневматической винтовки, сборке и разборке автомата Калашникова, снаряжению магазина, работе в лазерном тире и оказанию первой медицинской помощи.

Также команды преодолевали полосу препятствий, проходили альпинистскую переправу, работали с навигацией, выполняли задания по шифровке сообщений и «взлому вражеской базы».

Мероприятие прошло при участии заместителя министра обороны Российской Федерации, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, а также представителей правительства Московской области.

Военно-патриотическая игра организована Подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» и направлена на объединение поколений и формирование уважительного отношения к истории страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.