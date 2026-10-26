Семье ветерана СВО в Дмитровском округе подарили пятую корову

Месяц назад Александр Бычков с женой Анной обратились к секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Михаилу Шувалову на приеме в Дмитрове. Ветеран рассказал, что небольшое хозяйство помогает семье обеспечивать двоих детей, а еще одна корова стала бы подспорьем. Шувалов пообещал помочь.

Александр ушел на фронт добровольцем в 2023 году. В октябре 2025 года он получил тяжелое ранение и практически полностью потерял зрение.

О просьбе узнали в ООО «Братья Чебурашкины» — местном агропромышленном предприятии с большим стадом коров. Компания решила поддержать семью. Михаил Шувалов вместе с ветеринарами государственной ветслужбы передал Бычковым корову Дымку голштино-фризской породы.

На вопрос, не будет ли сложно ухаживать за еще одним животным, Александр ответил, что привык к этому с детства.

«С детства к труду приучен. Родом из Внуково, в семье всегда были коровы, так что я лет с десяти сам за ними ухаживал. А Дымка будет у нас пятой коровой», — рассказал ветеран.

Александр и Анна поблагодарили за подарок и поделились планами создать экоферму и продавать молочную продукцию. Для рассказов о хозяйстве Бычковы уже завели канал «Домашняя продукция» в мессенджере «Макс». Хозяева угостили Михаила Шувалова парным молоком, творогом и сметаной и пригласили приезжать в гости.

«Поддержка бойцов СВО и их семей — одно из главных направлений работы партии «Единая Россия». В Дмитровском округе эта помощь носит не формальный, а по-настоящему адресный характер: за каждой историей — конкретные дела и человеческое участие», — отметил глава округа.

Он также пообещал поддерживать инициативы семьи по развитию хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.