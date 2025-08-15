Жизнь Леонида Соболева –путь настоящего защитника Отечества. Он родился в Подмосковье в августе 1987 года в селе Первомайское. После окончания школы Соболев ушел по призыву в армию, где, попав в войска связи в Балашихе, заключил контракт с Минобороны, сообщили в фонде «Защитники Отечества».

За плечами бойца — участие в боевых действиях в Чеченской республике, операции по принуждению Грузии к миру.

В апреле 2022 года в зоне спецоперации Соболев получил тяжелое ранение. Военный подорвался на противотанковой мине и лишился обеих ног. Этот момент стал для него серьезным личным испытанием, которое не каждый способен выдержать. Но боец не только смог пережить трагедию, но и нашел в себе силы идти дальше.

После возвращения домой фонд «Защитники Отечества» стал для Соболева точкой опоры. Там ему помогли адаптироваться к жизни после ранения, пройти необходимую реабилитацию, оформить документы и выстроить новую систему жизненных координат.

Сейчас Соболев — активный общественник, лидер, человек, вдохновляющий примером других. Он возглавляет пушкинское отделение Ассоциации ветеранов СВО, проводит «Уроки мужества» в школах и колледжах, занимается патриотическим воспитанием молодежи, организовывает сбор гумпомощи и поддерживает боевых товарищей, продолжающих службу.

Несмотря на травму, ветеран не опустил руки. Сегодня он ведет насыщенную общественную жизнь, строит планы, заботится о семье. Вместе с женой Надеждой они воспитывают двух дочерей. Мужчина признается: именно семья помогла ему выстоять в самый тяжелый момент и не позволила замкнуться в себе.

За годы службы Соболев был удостоен множества наград, среди них орден Мужества, медали «За отличие в службе» II и III степени, «Участнику специальной военной операции», «За принуждение к миру», «За службу в военной разведке», «25 лет боевому братству» и нагрудный знак «За службу на Кавказе». Но ветеран считает самой главной своей наградой возможность быть нужным стране и народу — даже вне фронта.

«Когда мне было трудно, я получил помощь. Сейчас моя задача — помочь другим», — поделился Соболев.

Материалы в рубрике о ветеранах СВО публикуются в партнерстве с Государственным фондом «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.