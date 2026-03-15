сегодня в 14:59

Сбиты еще семь летевших на Москву украинских беспилотников

Ликвидированы семь БПЛА ВСУ, которые летели на Москву. Обломки упали на землю, сообщает в своем канале в MAX мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте происшествия находятся сотрудники служб.

В 10:14 Собянин сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников, двигавшихся на Москву. В 10:29 он рассказал о сбитии 14 БПЛА ВСУ.

В 10:38 мэр Москвы рассказал о ликвидации восьми БПЛА ВСУ, двигавшихся на столицу. В 10:57 был уничтожен еще один беспилотник.

Следующий БПЛА ВСУ, летевший на Москву, ликвидировали в 11:23.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.