Сбиты еще два летевших на Москву украинских беспилотника

ВСУ снова пытались атаковать Москву. Сбиты еще два беспилотника, летевших на город, сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин в канале в MAX .

Обломки беспилотников упали на землю.

На месте происшествия находятся работники служб.

В 02:28 Собянин рассказал о ликвидации двух БПЛА ВСУ, летевших на Москву. В 02:40 было сбито еще столько же.

В 02:54 Собянин отчитался о сбитии шести украинских беспилотников, летевших на Москву. В 03:02 было уничтожено еще пять.

В 03:14 мэр Москвы рассказал о ликвидации еще трех БПЛА, летевших на Москву. В 03:18 было сбито два.

В 05:25 Собянин рассказал об уничтожении еще четырех украинских беспилотников. В 06:18 отчитался о сбитии двух БПЛА. В 06:29 было ликвидировано еще столько же.

В 06:40 мэр Москвы рассказал об уничтожении двух украинских беспилотников. В 06:49 были ликвидированы еще четыре.

