Саперы из Ногинска отправились с миссией по разминированию в Курскую область

В понедельник на территории Ногинского спасательного центра МЧС России состоялась отправка личного состава центра, привлекаемого к проведению работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению ВОП на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Богородского округа Игорь Сухин еще раз поздравил собравшихся с минувшим праздником Днем защитника Отечества.

«Мы гордимся, что на территории Богородской земли находится Ногинский спасательный центр. Мы следим за вашими достижениями и успехами и гордимся ими. Переживаем за вас во время сложных операций. Ребятам предстоит сегодня ответственная командировка. Безусловно, впереди у вас еще будут новые вызовы. Убеждены, что вы справитесь с поставленными задачами», — подчеркнул Игорь Сухин.

В этом году это первая подобного рода рабочая командировка. Протоиерей отец Михаил Ялов благословил личный состав на выполнение боевой задачи.

Удачи в работе шестерым саперам пожелал начальник Ногинского спасательного центра МЧС России, генерал-майор Евгений Гаврилюк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.