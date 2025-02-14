Ветеран СВО Данил Зонов, рассказывая о своем опыте на передовой, заявил, что самое страшное — это человеческие потери: как командир он винит себя в смерти одного из друзей, сообщает «ФедералПресс» .

«Если дрон летит мимо, не надо бежать. Бежать нужно только тогда, когда он нацелился на тебя», — также посоветовал Зонов.

По его словам, даже уверенный и опытный командир может быть до конца не уверен в своих действиях и допустить ошибку. Такие ситуации следует воспринимать как опыт. Чтобы приобрести уверенность в себе, нужно просто выполнять намеченное и идти до конца. Боевые действия не дают закапываться в рефлексию.

До спецоперации Данил занимался созданием общественных организаций и руководил IT-компанией в Кирове. С началом частичной мобилизации молодой человек сам пришел в военкомат и заявил о своем желании отправиться на фронт.